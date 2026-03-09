ЗМІ: у дроні, що атакував британську базу на Кіпрі, знайшли російські комплектуючі

У дроні-камікадзе, який нещодавно атакував британську авіабазу на Кіпрі, знайшли комплектуючі російського виробництва.

Про це пише The Times, передає "Європейська правда".

Як відомо, іранський дрон влучив у британську військову базу Акротирі на Кіпрі у неділю, 1 березня.

Як зазначається, він містив навігаційну систему російського виробництва Kometa-B, яка вперше була виявлена в дронах, перехоплених українською протиповітряною обороною в грудні.

Після цього британська військова розвідка відправила вилучені компоненти до лабораторії у Великій Британії для подальшого дослідження.

Нещодавно віцепрем'єр Девід Леммі заявив, що винищувачі Королівських військово-повітряних сил Британії можуть легально завдавати ударів по цілях в Ірані, які використовуються для атак на британські військові об’єкти на Близькому Сході.

Велика Британія вже надала США дозвіл використовувати британські бази для здійснення оборонних ударів по ракетних об'єктах Ірану.

