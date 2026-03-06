ЗМІ: Росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах

Росія надає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході, що є першою ознакою того, що ще один великий противник США бере участь у війні – навіть опосередковано.

Про це стало відомо The Washington Post від трьох посадовців, обізнаних з розвідданими, передає "Європейська правда".

З початку війни в суботу Росія передала Ірану інформацію про розташування американських військових об'єктів, включаючи військові кораблі та літаки, заявили посадовці.

"Схоже, що це досить комплексні зусилля", – сказав один з них.

Масштаби допомоги Росії Ірану в наведенні цілей не були до кінця зрозумілі. За словами посадовців, здатність іранських військових визначати місце перебування американських військ погіршилася менш ніж за тиждень після початку бойових дій.

Двоє посадовців, обізнаних з підтримкою Росією Ірану, заявили, що Китай, судячи з усього, не допомагає Ірану в обороні, незважаючи на тісні зв'язки між двома країнами.

У своїй заяві китайське посольство у Вашингтоні згадало про дипломатичні зусилля Пекіна щодо залучення партнерів у регіоні з початку війни і заявило, що конфлікт повинен бути "негайно припинений".

Аналітики заявили, що обмін розвідданими відповідає схемі ударів Ірану по американських військах, включаючи інфраструктуру управління та контролю, радари та тимчасові споруди, як, наприклад, у Кувейті, де загинули шестеро військовослужбовців.

В останні дні також було завдано удару по відділенню ЦРУ в посольстві США в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Іран "завдає дуже точних ударів по радарах раннього попередження або радарах за горизонтом", сказала Дара Массікот, експерт з російських збройних сил у Фонді Карнегі за міжнародний мир.

"Вони роблять це дуже цілеспрямовано. Вони націлені на командування та управління", – додала вона.

Іран має лише кілька військових супутників і не має власної супутникової групи, що робить зображення, надані Росією, яка має набагато більш розвинені космічні можливості, надзвичайно цінними – особливо з огляду на те, що Кремль вдосконалив власні засоби націлювання після років війни в Україні, зазначила Массікот.

Іран був одним з головних союзників Росії під час війни в Україні, ділячись технологіями для виробництва дешевих ударних дронів.

"Росіяни добре знають про допомогу, яку ми надаємо українцям. Я думаю, вони були дуже раді спробувати взяти реванш", – сказав один із посадовців, обізнаний з підтримкою Москвою Тегерана.

Якість збору розвідданих Росією не нарівні з американськими, але все одно залишається однією з найкращих у світі, продовжив цей посадовець.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що жодна угода з Іраном неможлива, потрібна тільки його безумовна капітуляція.

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.