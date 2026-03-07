Глава Пентагону: нас не хвилює, що РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Про це Гегсет сказав в інтерв’ю CBS News, повідомляє "Європейська правда".

У контексті інформації ЗМІ про обмін розвідданими між РФ та Іраном очільник Пентагону зазначив, що президент США Дональд Трамп "добре обізнаний про те, хто з ким розмовляє".

Він також додав, що США "відстежують все" і враховують це в своїх бойових планах.

"Американський народ може бути впевнений, що його головнокомандувач добре обізнаний про те, хто з ким розмовляє. І все, що не повинно відбуватися, хай то буде публічно або через неформальні канали, зустрічає рішучу протидію", – сказав Гегсет.

На питання, чи ставить залучення Росії американський контингент у небезпеку, Гегсет відповів: "Ми ставимо інших у небезпеку, і це наша робота. Тому ми не хвилюємось через це. ... А єдині, кому зараз потрібно хвилюватися, – це іранці, які думають, що вони будуть жити".

Перед тим речниця Білого дому Керолайн Лівітт, коли її запитали під час виступу на Fox News про надання Росією Ірану розвідданих про американські позиції, відповіла, що не може коментувати "розвіддані, що просочилися в пресу".

"Чесно кажучи, сталося це чи ні, не має значення, тому що президент Трамп і збройні сили США повністю знищують злочинний іранський терористичний режим", – сказала вона.

Пізніше Лівітт пояснила журналістам, що вона мала на увазі, що передача Росією розвідувальних даних про активи США Ірану "не має значення", тому що "це явно не впливає на військові операції в Ірані, оскільки ми повністю знищуємо їх".

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для атак на американські війська на Близькому Сході.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що жодна угода з Іраном неможлива, потрібна тільки його безумовна капітуляція.

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

