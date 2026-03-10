Глава Пентагона предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном
Министр обороны США Пит Хегсет призвал Россию не вмешиваться в войну с Ираном.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Его комментарий прозвучал после вопроса о телефонном разговоре президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным накануне.
Хегсет описал разговор как "сильный звонок", который, как он надеется, подтвердил "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.
Он сказал, что звонок также подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта (с Ираном), они не должны вмешиваться".
Ранее источники сообщили, что Россия помогает Ирану в войне, предоставляя разведданные о военных целях США.
Хегсет ранее заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.
Напомним, в дроне-камикадзе, который недавно атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли комплектующие российского производства.