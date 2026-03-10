Глава Пентагона предостерег Россию от вмешательства в войну с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет призвал Россию не вмешиваться в войну с Ираном.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Его комментарий прозвучал после вопроса о телефонном разговоре президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным накануне.

Хегсет описал разговор как "сильный звонок", который, как он надеется, подтвердил "возможность определенного мира" в войне России с Украиной.

Он сказал, что звонок также подтвердил "признание того, что, поскольку это касается этого конфликта (с Ираном), они не должны вмешиваться".

Ранее источники сообщили, что Россия помогает Ирану в войне, предоставляя разведданные о военных целях США.

Хегсет ранее заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

Напомним, в дроне-камикадзе, который недавно атаковал британскую авиабазу на Кипре, нашли комплектующие российского производства.