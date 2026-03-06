США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця

Міністерство фінансів США видало тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, попри домовленості між країнами.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в мережі X.

Міністр пояснив, що Вашингтон йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок" на тлі енергетичної ситуації, спричиненої ескалацією на Близькому Сході.

Бессент наголосив, що це рішення не принесе суттєвої вигоди Росії.

"Цей свідомо короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі…Цей тимчасовий захід пом'якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", – додав посадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує штрафне мито в розмірі 25% на всі імпортні товари з Індії через її закупівлі російської нафти.

Це сталося після того, як Індія почала скорочувати обсяги закупівель нафти у Росії. У січні вони становили близько 1,2 млн барелів на добу.

2 лютого Трамп після розмови з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту, що буде одним зі сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни.