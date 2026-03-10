Еврокомиссар дал понять, что ЕС не собирается снимать санкции с российских нефти и газа

Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Об этом, как передаёт корреспондент "Европейской правды", заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис после заседания Совета ЕС по вопросам экономики и финансов в Брюсселе 10 марта.

Домбровскис говорит, что Евросоюз настаивает на усилении санкционного давления на Россию.

"С точки зрения Европейского Союза, ситуация очень четкая: мы должны продолжать оказывать максимальное давление на Россию", – заявил Домбровскис.

Он констатировал, что действительно, "нынешний скачок цен на нефть и газ может обеспечить России сверхприбыли".

"Наше видение заключается в том, что мы должны продолжать применять ценовой потолок G7. Мы должны двигаться к полному запрету на предоставление морских услуг", – заверил еврокомиссар.

Он рассказал, что в ЕС провели оценку влияния ценового потолка G7 на поставки российской нефти и пришли к выводу, что это фактически не привело к значительным изменениям в объемах российского экспорта, а следовательно, не привело к дестабилизации рынка.

"В то же время это (ценовой потолок. – "ЕП") ограничило доходы России от этих объемов. Как таковой, этот ценовой потолок фактически может помочь оказать давление на снижение цен на нефть", – пояснил Валдис Домбровскис.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп предположил, что он может отменить определенные санкции, связанные с нефтью, для снижения мировых цен, но не привел дополнительных деталей, кроме того, что обсуждал эту тему с правителем РФ Владимиром Путиным.

Правда, США убеждают союзников в том, что анонсированное Трампом ослабление нефтяных санкций против "некоторых стран" будет по большей части ограничено поставками в Индию.

Напомним, ранее США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи со сложившейся ситуацией на фоне войны на Ближнем Востоке.

Цены на нефть снова упали ниже 100 долларов за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.