Країни G7 готові використати стратегічні запаси нафти через ситуацію на Близькому Сході

Міністри фінансів країн "Групи семи" (G7) на тлі війни на Близькому Сході заявили, що готові вжити будь-яких необхідних заходів для підтримки світових поставок енергоносіїв, включаючи випуск стратегічних запасів нафти.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністрів фінансів G7, яку наводить агентство Bloomberg.

Міністри заявили, що у G7 продовжать уважно стежити за ситуацією та розвитком подій на енергетичних ринках і збиратимуться за необхідності для обміну інформацією та координації дій.

"Ми готові вжити необхідних заходів, включаючи підтримку світових поставок енергоносіїв, наприклад, випуск запасів", – заявили міністри країн "сімки".

Міністри фінансів G7 провели у понеділок віртуальну зустріч, щоб обговорити конфлікт на Близькому Сході, його вплив на регіональну стабільність, глобальні економічні умови та фінансові ринки, а також важливість безпечних торговельних шляхів.

У дискусії взяли участь також глави Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку та Міжнародного енергетичного агентства.

До G7 входять США, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія, у зустрічах групи також регулярно бере участь Європейський Союз, хоча формально ЄС не є окремим членом "сімки".

У Європейському Союзі заявили, що станом на зараз у країнах-членах не існує надзвичайної ситуації з забезпеченістю нафтою через бойові дії на Близькому Сході.

ЗМІ повідомляли, що Велика Британія практично вичерпала свої запаси газу через війну на Близькому Сході.

Тим часом в Італії заявили про готовність до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході.