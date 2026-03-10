Глава Пентагону: війна проти Ірану відбувається "за нашим графіком"

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не відступлять у війні з Іраном, доки "ворог не буде повністю і остаточно розгромлений".

Про це він заявив під час пресконференції в Пентагоні у вівторок, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За його словами, президент Дональд Трамп "контролює ситуацію" у війні і встановлює власний графік.

Його коментарі з'явилися після того, як Трамп заявив, що війна "практично завершена". Трамп також сказав, що "ми вже перемогли в багатьох аспектах, але ми не перемогли достатньо".

"Як заявив вчора президент Трамп, ми розгромимо ворога, продемонструвавши перевагу в технічних навичках і військовій силі", – сказав Гегсет.

"Але ми робимо це за нашим графіком і на наш вибір", – заявив він.

Він додав, що остаточне рішення про закінчення війни залишиться за Трампом.

"Він є тим, кого обрали від імені американського народу", – сказав Гегсет.

Він додав: "Тому не мені вирішувати, чи це початок, середина чи кінець, це його рішення, і він продовжуватиме про це повідомляти".

Гегсет також анонсував, що вівторок, 10 березня, буде "найінтенсивнішим днем" американських атак по Ірану.

Як відомо, Сполучені Штати заявляють, що за час збройної операції проти Ірану з 28 лютого на території Ірану завдали ударів по більш як 5000 цілей.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.