США звітують про ураження понад 5000 цілей в Ірані за час операції

Сполучені Штати заявляють, що за час збройної операції проти Ірану з 28 лютого на території Ірану завдали ударів по більш як 5000 цілей.

Як повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда", такі цифри оголосили у Центральному командуванні ЗС США.

Центральне командування заявило, що від початку операції проти Ірану 28 лютого Сполучені Штати завдали ударів по більш як 5000 цілей на території Ірану, серед яких – місця розташування пускових установок для балістичних ракет, систем ППО, об’єкти Корпусу вартових ісламської революції.

Також стверджують про пошкодження чи знищення понад 50 іранських суден.

За даними ЗМІ, радники президента США закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

Одне з опитувань засвідчило, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.

Група демократів у Сенаті США погрожують заблокувати роботу палати, доки в адміністрації Трампа не погодяться дати свідчення перед комітетами стосовно війни проти Ірану.

