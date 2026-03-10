Глава Пентагона: война против Ирана идет "по нашему графику"

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не отступят в войне с Ираном, пока "враг не будет полностью и окончательно разгромлен".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Пентагоне во вторник, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По его словам, президент Дональд Трамп "контролирует ситуацию" в войне и устанавливает собственный график.

Его комментарии появились после того, как Трамп заявил, что война "практически завершена". Трамп также сказал, что "мы уже победили во многих аспектах, но мы не победили достаточно".

"Как заявил вчера президент Трамп, мы разгромим врага, продемонстрировав превосходство в технических навыках и военной силе", – сказал Хегсет.

"Но мы делаем это по нашему графику и на наш выбор", – заявил он.

Он добавил, что окончательное решение об окончании войны останется за Трампом.

"Он является тем, кого выбрали от имени американского народа", – сказал Хегсет.

Он добавил: "Поэтому не мне решать, это начало, середина или конец, это его решение, и он будет продолжать об этом сообщать".

Хегсет также анонсировал, что вторник, 10 марта, будет "самым интенсивным днем" американских атак по Ирану.

Как известно, Соединенные Штаты заявляют, что за время вооруженной операции против Ирана с 28 февраля на территории Ирана нанесли удары по более чем 5000 целей.

По данным СМИ, советники президента США призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.