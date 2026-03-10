У Чехії евакуювали понад 300 людей через авіабомбу часів Другої світової війни

У Моравсько-Сілезькому краї Чехії надзвичайники евакуювали понад три сотні людей через виявлену авіаційної бомби часів Другої світової війни.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Речниця Моравсько-Сілезької поліції повідомила, що інцидент стався у місті Вельке-Гоштіце вранці 10 березня. Тоді робітники виявили авіаційну бомбу часів Другої світової війни під час земельних робіт.

Відтак поліція та пожежники евакуювали 320 осіб з сусідніх будинків та учнів з найближчої початкової школи.

Як зазначається, навесні 1945 року солдати Червоної армії та підрозділи 1-го чехословацького армійського корпусу просувалися через регіони Опава, Глучин та Острава. Операція "Острава-Опава" була однією з найважливіших військових битв Другої світової війни на території колишньої Чехословаччини. Сліди бойових дій можна знайти і сьогодні.

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Крім того, у центрі Кракова перекривали вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.

Наприкінці 2025 року з будівельного майданчика в центральному районі столиці Сербії Белграда було безпечно вилучено 470-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.