У Белграді виявили 470-кілограмову бомбу часів Другої світової війни

У неділю з будівельного майданчика в центральному районі столиці Сербії Белграда було безпечно вилучено 470-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані місцевої поліції, інформує "Європейська правда".

Бомба AN-M44 американського виробництва була використана під час повітряних нальотів союзників на німецькі позиції під час визволення Белграда від нацистської окупації в 1944 році.

Перед вилученням бомби місце, яке знаходиться поблизу житлового району та торгового центру, було ретельно обстежено "для забезпечення безпечних умов", повідомила поліція.

Мешканцям також було наказано прибрати автомобілі та, по можливості, покинути свої будинки.

Бомба була доставлена на військовий полігон за 180 км від Белграда, де її знищать найближчими днями.

За останні роки в Сербії було виявлено кілька нерозірваних бомб, що залишилися після минулих воєн, і всі вони були безпечно вилучені без підриву.

У вересні 2024 року зі будівельного майданчика поблизу сербського парламенту в Белграді було вилучено столітній артилерійський снаряд вагою майже 300 кілограмів (660 фунтів).

За останні роки в Сербії було виявлено кілька нерозірваних бомб, що залишилися після минулих воєн, і всі вони були безпечно вилучені без підриву.

На початку жовтня у польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Крім того, у центрі Кракова перекривали вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.