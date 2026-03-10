В Чехии эвакуировали более 300 человек из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

В Моравско-Силезском крае Чехии эвакуировали более трех сотен человек после обнаружения авиационной бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции сообщила, что инцидент произошел в городе Вельке-Гоштице утром 10 марта. Тогда рабочие обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны во время земельных работ.

Поэтому полиция и пожарные эвакуировали 320 человек из соседних домов и учеников из ближайшей начальной школы.

Как отмечается, весной 1945 года солдаты Красной армии и подразделения 1-го чехословацкого армейского корпуса продвигались через регионы Опава, Глучин и Острава. Операция "Острава-Опава" была одной из важнейших военных битв Второй мировой войны на территории бывшей Чехословакии. Следы боевых действий можно найти и сегодня.

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Кроме того, в центре Кракова перекрывали улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.

В конце 2025 года со строительной площадки в центральном районе столицы Сербии Белграда была безопасно изъята 470-килограммовая авиационная бомба времен Второй мировой войны.