У Кракові евакуювали людей через нерозірваний боєприпас

У центрі польського Кракова перекрили вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У Кракові на вулиці Коперника виявили нерозірваний боєприпас у вівторок, 7 жовтня. Його знайшли під час будівельних робіт на території комплексу Ягеллонського університету.

У зв'язку з цією знахідкою було евакуйовано приблизно 40 осіб.

Нерозірваний боєприпас був знешкоджений поліцейськими саперами.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.

А на початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.

У липні в німецькому місті було знешкоджено 500-кілограмову бомбу – у зв'язку з цим 20 тисяч людей були евакуйовані.