У Вроцлаві знайшли снаряд радянської "Катюші": район закриють і евакуюють людей

У польському Вроцлаві знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни, на ранок середи, 8 жовтня, запланована евакуація населення.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Під час робіт на вулиці Янушовіцька у Вроцлаві 7 жовтня було знайдено нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Вранці 8 жовтня близько 600 людей очікують на евакуацію.

Мова йде про боєприпас з радянської реактивної системи залпового вогню, яка має неофіційну назву "Катюша". Мова може йти про системи БМ-8 (калібр 82-мм), БМ-13 (калібр 132-мм) та БМ-31 (калібр 310-мм).

Боєприпас, який знайшли у Вроцлаві, має довжину близько 1,5 метра і діаметр 50 сантиметрів. Його необхідно вилучити та знешкодити, тому в середу, 8 жовтня, мешканці житлового масиву будуть евакуйовані.

За словами директора Департаменту безпеки та кризового управління Вроцлавської міської ради, евакуація торкнеться близько 600 людей, які проживають у радіусі 150 метрів від місця, де було знайдено нерозірваний боєприпас.

Евакуація розпочнеться приблизно о 09:00 ранку за місцевим часом. У цей час район буде повністю закритий для руху транспорту та пішоходів.

Зазначимо, що того ж дня у центрі Кракова перекрили вулицю та евакуювали людей через виявлення нерозірваного боєприпасу.

У березні кілька будинків у безпосередній близькості від торгового центру в середмісті чеського Брно довелося евакуювати поліції і пожежникам після того, як під час будівельних робіт було знайдено авіабомбу часів Другої світової війни.

А на початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.

У липні в німецькому місті було знешкоджено 500-кілограмову бомбу – у зв'язку з цим 20 тисяч людей були евакуйовані.