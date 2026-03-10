Мерц відкинув можливість пом’якшення санкцій проти РФ через ціни на нафту

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув можливість пом'якшення санкцій проти Росії через зростання світових цін на нафту.

Про це він заявив у вівторок, 10 березня, цитує Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що поділяє надію американського президента Дональда Трампа, що війна на Близькому Сході швидко закінчиться.

"Якщо вона закінчиться швидко, то ми також побачимо відносно швидке повернення до нормального стану на нафтових і енергетичних ринках. Ось чому, на нашу думку, і на мою думку, немає підстав розглядати питання про пом'якшення санкцій проти Росії", – наголосив німецький канцлер.

За його словами, позиція Німеччини є чіткою: "ми підтримуємо Україну і готові пройти цей етап, якщо це буде необхідно".

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс цього ж дня заявив, що Європейський Союз наполягає на продовженні санкційного тиску на Росію, застосуванні цінової стелі G7 та подальшому запровадженні заборони на морські послуги для російських танкерів.

Ціни на нафту знову впали нижче $100 за барель, коли стало відомо, що група G7 розглядає можливість випуску стратегічних запасів нафти, щоб пом'якшити вплив стрімкого зростання цін на енергоносії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.