Мерц отверг возможность смягчения санкций против РФ из-за цен на нефть

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность смягчения санкций против России из-за роста мировых цен на нефть.

Об этом он заявил во вторник, 10 марта, цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "Европейская правда".

Мерц заявил, что разделяет надежду американского президента Дональда Трампа, что война на Ближнем Востоке быстро закончится.

"Если она закончится быстро, то мы также увидим относительно быстрое возвращение к нормальному состоянию на нефтяных и энергетических рынках. Вот почему, по нашему мнению, и по моему мнению, нет оснований рассматривать вопрос о смягчении санкций против России", – подчеркнул немецкий канцлер.

По его словам, позиция Германии является четкой: "мы поддерживаем Украину и готовы пройти этот этап, если это будет необходимо".

Еврокомиссар Валдис Домбровскис в этот же день заявил, что Европейский Союз настаивает на продолжении санкционного давления на Россию, применении ценового потолка G7 и дальнейшем введении запрета на морские услуги для российских танкеров.

Цены на нефть снова упали ниже $100 за баррель, когда стало известно, что группа G7 рассматривает возможность выпуска стратегических запасов нефти, чтобы смягчить влияние стремительного роста цен на энергоносители.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается снять нефтяные санкции "против некоторых стран", чтобы снизить мировые цены на нефть, которые взлетели из-за войны против Ирана и блокировки Ормузского пролива.