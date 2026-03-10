Фінська розвідка: закінчення війни в Україні може призвести до посилення російського шпигунства

Фінська розвідка попередила у вівторок, що російські шпигуни можуть активізувати свої зусилля, щоб дестабілізувати нового члена НАТО після закінчення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Фінська служба безпеки та розвідки (SUPO) заявила, що, хоча війна РФ проти України, ймовірно, триватиме в "найближчому майбутньому", її закінчення вивільнить російські ресурси.

Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, відмовилася від десятиліть військового нейтралітету, щоб приєднатися до НАТО у квітні 2023 року після вторгнення в Україну, що розлютило Кремль.

"Війна негативно вплинула на розвідувальні можливості Росії в Європі, і Росія готується відновити ці можливості", – йдеться в заяві SUPO.

"Російські розвідувальні та впливові ресурси, які зараз пов'язані з Україною, після війни стануть доступними для використання в інших місцях" – каже розвідка.

SUPO заявила, що Фінляндія залишатиметься цікавою для Росії як "країна НАТО між Балтійським морем і Арктичним регіоном".

Якщо відносини між Європою і Росією покращаться, "розвідувальна загроза, яку Росія становить для Фінляндії, стане більш різноманітною, а попередні методи роботи будуть доповнені методами, які виявилися ефективними в нинішніх умовах", – заявив директор SUPO Юха Мартеліус.

"Сюди входить широке використання посередників та збір розвідданих з баз на території Росії", – додав він.

У минулому Фінляндія звинувачувала Москву в "гібридній війні" через організацію напливу мігрантів на їхньому спільному кордоні – звинувачення, яке Кремль заперечив.

Минулого року західні посадовці звинуватили російські судна в диверсіях проти підводних комунікацій та електрокабелів у кількох гучних інцидентах, що сталися в Балтійському морі протягом останніх місяців.

Однак SUPO застерегла від приписування занадто багатьох інцидентів Росії.

"Оскільки різні події легко приписують Росії, вплив Росії на Фінляндію може здаватися більшим, ніж він є насправді", – йдеться в повідомленні.

Напередодні розвідувальні служби Нідерландів попередили про те, що російські хакери запустили глобальну кіберкампанію з метою отримання доступу до акаунтів Signal і WhatsApp, які використовують посадовці, військові та журналісти.

Наприкінці лютого писали, що Німеччина ухвалить закон, який надасть Федеральній поліції та Федеральному кримінальному управлінню більше повноважень для боротьби з кібератаками, які здебільшого походять з Росії.