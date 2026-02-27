ЗМІ: Німеччина розширить повноваження правоохоронців для боротьби з кібератаками

Німеччина ухвалить закон, який надасть Федеральній поліції та Федеральному кримінальному управлінню (BKA) більше повноважень для боротьби з кібератаками, які здебільшого походять з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Der Spiegel, яке ознайомилось з текстом законопроєкту.

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт раніше оголосив, що Німеччина повинна бути краще оснащена для захисту від кібератак з-за кордону, які, за підозрою німецьких служб безпеки, часто надходять з Росії.

Хоча закон не дозволяє розпочинати масштабні кіберконтратаки, він забезпечить правоохоронцям розширенні повноваження, зокрема дозвіл перенаправляти трафік даних та вимикати ІТ-системи хакерів.

У серйозних випадках, які стосуються громадської безпеки або чутливих об’єктів, дозволяється видаляти або змінювати дані, зокрема на іноземних серверах. Раніше для цього потрібно було довго чекати ухвали суду, яка після прийняття закону надаватиметься протягом трьох днів.

Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) буде уповноважене проводити "полювання на загрози", що дозволить йому виявляти та протидіяти підготовці до кібератаки на ранній стадії.

Законопроєкт також зобов’язує постачальників цифрових послуг та інтернет-провайдерів співпрацювати з урядом у питанні кіберзлочинів. Порушення каратимуться штрафами до 20 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що Бундестаг проголосував за надання Збройним силам ширших повноважень щодо перехоплення та збиття безпілотників, які порушують повітряний простір країни.

Також стало відомо, що Німеччина вживає заходів для зміцнення своєї зовнішньої розвідки, прагнучи наділити її новими широкими повноваженнями в рамках підготовки до можливого розриву відносин із США.