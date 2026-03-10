Финская разведка: окончание войны в Украине может привести к усилению российского шпионажа

Финская разведка предупредила во вторник, что российские шпионы могут активизировать свои усилия, чтобы дестабилизировать нового члена НАТО после окончания войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Финская служба безопасности и разведки (SUPO) заявила, что, хотя война РФ против Украины, вероятно, будет продолжаться в "ближайшем будущем", ее окончание высвободит российские ресурсы.

Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с Россией, отказалась от десятилетий военного нейтралитета, чтобы присоединиться к НАТО в апреле 2023 года после вторжения в Украину, что разозлило Кремль.

"Война негативно повлияла на разведывательные возможности России в Европе, и Россия готовится восстановить эти возможности", – говорится в заявлении SUPO.

"Российские разведывательные и влиятельные ресурсы, которые сейчас связаны с Украиной, после войны станут доступными для использования в других местах" – говорит разведка.

SUPO заявила, что Финляндия будет оставаться интересной для России как "страна НАТО между Балтийским морем и Арктическим регионом".

Если отношения между Европой и Россией улучшатся, "разведывательная угроза, которую Россия представляет для Финляндии, станет более разнообразной, а предыдущие методы работы будут дополнены методами, показавшими эффективность в нынешних условиях", – заявил директор SUPO Юха Мартелиус.

"Сюда входит широкое использование посредников и сбор разведданных с баз на территории России", – добавил он.

В прошлом Финляндия обвиняла Москву в "гибридной войне" из-за организации наплыва мигрантов на их общей границе – обвинение, которое Кремль отрицал.

В прошлом году западные чиновники обвинили российские суда в диверсиях против подводных коммуникаций и электрокабелей в нескольких громких инцидентах, произошедших в Балтийском море в течение последних месяцев.

Однако SUPO предостерегла от приписывания слишком многих инцидентов России.

"Поскольку различные события легко приписывают России, влияние России на Финляндию может казаться большим, чем оно есть на самом деле", – говорится в сообщении.

