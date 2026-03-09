У Нідерландах заявили про масштабну операцію хакерів РФ у Signal і WhatsApp

Розвідувальні служби Нідерландів попередили про те, що російські хакери запустили глобальну кіберкампанію з метою отримання доступу до акаунтів Signal і WhatsApp, які використовують посадовці, військові та журналісти.

Про це заявили Генеральна розвідка Нідерландів (AIVD) та Військова розвідка та служба безпеки Нідерландів (MIVD), передає Reuters, пише "Європейська правда".

Розвідувальні служби Нідерландів заявили, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

"Російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації. Цілями та жертвами кампанії є співробітники уряду Нідерландів та журналісти", – зазначили розвідники.

Як зазначається, хакери найчастіше маскуються під чат-бот Signal Support, щоб спонукати жертв розкрити коди, що дозволяє їм отримати контроль над акаунтами. Інший метод полягає у використанні функції "пов'язані пристрої" в Signal.

Агентства наголосили, що контакти, що з'являються двічі в списку контактів користувача, або номери, що відображаються як "видалений обліковий запис", можуть вказувати на те, що обліковий запис було зламано.

"Попри можливість наскрізного шифрування, месенджери, такі як Signal і WhatsApp, не повинні використовуватися як канали для передачі секретної, конфіденційної або чутливої інформації", – заявив директор MIVD Пітер Рісінк.

На початку лютого ЗМІ писали, що російські космічні апарати могли перехопити зв’язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що ставить під загрозу конфіденційну інформацію держав континенту.

Наприкінці лютого писали, що Німеччина ухвалить закон, який надасть Федеральній поліції та Федеральному кримінальному управлінню більше повноважень для боротьби з кібератаками, які здебільшого походять з Росії.