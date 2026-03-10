Віткофф про перемовини з РФ і Україною: сподіваюсь, настає переломний момент

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф висловив сподівання, що перемовинах навколо врегулювання війни РФ проти України настає переломний момент.

Про це він сказав в інтерв’ю CNBC, передає "Європейська правда".

Віткофф підтвердив, що тристоронні перемовини будуть перенесені на наступний тиждень і заявив про позитивну налаштованість щодо них, "бо ця війна має закінчитися".

Водночас він не став прямо відповідати на питання про можливість мирної угоди між РФ і Україною ще цього року.

"Я логічна людина. Президент Трамп є успішним у врегулюванні різних справ. У цих конкретних обставинах, і він казав це, це зайняло більше часу, ніж він думав, але ми бачимо знаки, що обидві сторони вже стомлені і, сподіваюся, ми на початку переломного моменту", – заявив Віткофф.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що з ініціативи американської сторони тристоронні переговори з РФ і США наразі перенесені на наступний тиждень.

Перед цим Зеленський повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.