Уиткофф о переговорах с РФ и Украиной: надеюсь, наступает переломный момент

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил надежду, что в переговорах вокруг урегулирования войны РФ против Украины наступает переломный момент.

Об этом он сказал в интервью CNBC, передает "Европейская правда".

Уиткофф подтвердил, что трехсторонние переговоры будут перенесены на следующую неделю и заявил о положительном настрое относительно них, "потому что эта война должна закончиться".

В то же время он не стал прямо отвечать на вопрос о возможности мирного соглашения между РФ и Украиной еще в этом году.

"Я логичный человек. Президент Трамп является успешным в урегулировании различных дел. В этих конкретных обстоятельствах, и он говорил это, это заняло больше времени, чем он думал, но мы видим знаки, что обе стороны уже утомлены и, надеюсь, мы в начале переломного момента", – заявил Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что по инициативе американской стороны трехсторонние переговоры с РФ и США пока перенесены на следующую неделю.

Перед этим Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с ними турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате.