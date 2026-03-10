В Пентагоні розповіли, скільки військових США вже поранені у війні з Іраном 

З початку військових операцій США проти Ірану близько 140 американських військовослужбовців отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у вівторок речник Пентагону Шон Парнелл, якого цитує CNN.

Серед поранених 8 осіб вісім осіб отримали серйозні травми.

"З початку операції "Епічна лють" приблизно 140 американських військовослужбовців отримали поранення протягом 10 днів безперервних атак", – заявив Парнелл.

"Переважна більшість цих поранень є незначними, і 108 військовослужбовців вже повернулися до виконання своїх обов'язків. Вісім військовослужбовців залишаються в списку тяжкопоранених і отримують медичну допомогу найвищого рівня", – додав він.

Раніше американський посадовець повідомив CNN, що до військовослужбовців, які вважаються важкопораненими, належать випадки, коли смерть є можливою або неминучою.

На сьогодні в боях загинули сім американських військовослужбовців.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не відступлять у війні з Іраном, доки "ворог не буде повністю і остаточно розгромлений".

Гегсет також анонсував, що вівторок, 10 березня, буде "найінтенсивнішим днем" американських атак по Ірану.