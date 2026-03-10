В Пентагоне рассказали, сколько военных США уже ранены в войне с Ираном

С начала военных операций США против Ирана около 140 американских военнослужащих получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил во вторник представитель Пентагона Шон Парнелл, которого цитирует CNN.

Среди раненых 8 человек получили серьезные травмы.

"С начала операции "Эпическая ярость" примерно 140 американских военнослужащих получили ранения в течение 10 дней непрерывных атак", – заявил Парнелл.

"Подавляющее большинство этих ранений являются незначительными, и 108 военнослужащих уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Восемь военнослужащих остаются в списке тяжелораненых и получают медицинскую помощь высочайшего уровня", – добавил он.

Ранее американский чиновник сообщил CNN, что к военнослужащим, которые считаются тяжелоранеными, относятся случаи, когда смерть возможна или неизбежна.

На сегодняшний день в боях погибли семь американских военнослужащих.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не отступят в войне с Ираном, пока "враг не будет полностью и окончательно разгромлен".

Хегсет также анонсировал, что вторник, 10 марта, будет "самым интенсивным днем" американских атак по Ирану.