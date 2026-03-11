У Сенаті стурбовані можливою наземною операцією США в Ірані та роллю РФ

Сенатор від демократів Річард Блюменталь заявив про враження, що адміністрація Трампа рухається до початку наземної операції в Ірані, а також висловив стурбованість роллю Росії у цій війні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

Блюменталь після брифінгу щодо Ірану у сенатському комітеті з питань збройних сил заявив, що Трамп, схоже, згодом почне наземну операцію.

"Схоже, що ми на шляху до розгортання американських сил "на землі" в Ірані для досягнення якихось потенційних цілей", – сказав сенатор.

Блюменталь зазначив, що особливо стурбований "ризиками для життів американців" у разі такого сценарію.

"У мене залишилося більше запитань, аніж відповідей – особливо щодо ціни цієї війни", – додав він.

Сенатор зазначив, що стурбований також "спектром активної допомоги з боку РФ" для Ірану.

"Тобто виглядає так, що Росія допомагає нашому ворогу, активно й інтенсивно – розвідданими, а може й в інші способи, і Китай також може підтримувати Іран", – наголосив він.

"Американський народ заслуговує знати набагато більше, ніж ця адміністрація досі казала їм, про ціну війни, про загрози для наших синів і дочок в однострої, про потенціал подальшої ескалації та розширення війни – "війни з вибору", який зробив цей президент", – підсумував Річард Блюменталь.

Раніше група демократів у Сенаті США пригрозили блокувати роботу палати, доки в адміністрації Трампа не погодяться дати свідчення перед комітетами стосовно війни проти Ірану.

Радники президента США нібито закликають його швидше згортати війну, побоюючись, що затяжний конфлікт та стрибок цін на нафту спричинять політичну реакцію та вплинуть на вибори до Конгресу.

