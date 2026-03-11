В Сенате обеспокоены возможной наземной операцией США в Иране и ролью РФ

Сенатор от демократов Ричард Блюменталь заявил о впечатлении, что администрация Трампа движется к началу наземной операции в Иране, а также выразил обеспокоенность ролью России в этой войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

Блюменталь после брифинга по Ирану в сенатском комитете по вооруженным силам заявил, что Трамп, похоже, впоследствии начнет наземную операцию.

"Похоже, что мы на пути к развертыванию американских сил "на земле" в Иране для достижения каких-то потенциальных целей", – сказал сенатор.

Блюменталь отметил, что особенно обеспокоен "рисками для жизней американцев" в случае такого сценария.

"У меня осталось больше вопросов, чем ответов – особенно относительно цены этой войны", – добавил он.

Сенатор отметил, что обеспокоен также "спектром активной помощи со стороны РФ" для Ирана.

"То есть выглядит так, что Россия помогает нашему врагу, активно и интенсивно – разведданными, а может и другими способами, и Китай также может поддерживать Иран", – подчеркнул он.

"Американский народ заслуживает знать гораздо больше, чем эта администрация до сих пор говорила им, о цене войны, об угрозах для наших сыновей и дочерей в униформе, о потенциале дальнейшей эскалации и расширения войны – "войны по выбору", который сделал этот президент", – подытожил Ричард Блюменталь.

Ранее группа демократов в Сенате США пригрозили блокировать работу палаты, пока в администрации Трампа не согласятся дать показания перед комитетами относительно войны против Ирана.

Советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

