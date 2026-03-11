В Ірані внаслідок бойових дій пошкоджене консульство РФ

Консульство Росії в іранському місті Ісфаган постраждало від одного з повітряних ударів США або Ізраїлю по сусідньому об’єкту.

Про це повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише "Європейська правда".

У заяві Захарової йдеться, що консульство Росії в Ісфагані отримало пошкодження 8 березня, коли били по розташованій неподалік адміністрації губернатора провінції.

"У службовому приміщенні та житлових кварталах вибите скло, кількох співробітників відкинуло вибуховою хвилею. На щастя, минулось без загиблих і серйозних травм", – повідомила речниця.

"Вважаємо напади на дипломатичні й консульські представництва кричущим порушенням таких базових документів міжнародного права, як Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 року і Віденська конвенція про консульські відносини 1963 року", – заявила Захарова.

Вона додала, що Росія вимагає "від усіх сторін" дотримання недоторканності дипломатичних об’єктів та "відмови від замахів на безпеку, життя і здоров’я персоналу", а також закликала "негайно покласти край збройному протистоянню і повернутися за стіл перемовин".

Як відомо, за роки повномасштабної війни Росії проти України були численні випадки пошкодження будівель іноземних дипмісій в Україні внаслідок повітряних ударів РФ. Серед останніх, у листопаді постраждало посольство Азербайджану, якому не пощастило знаходитись поруч з м. "Лук’янівська".

У січні під час російського удару по Одесі отримало пошкодження консульство Польщі. Під час одного з давніших обстрілів Києва уламки пошкодили покрівлю польського посольства.