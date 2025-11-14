Азербайджан викликав посла РФ після влучання по території свого посольства у Києві

Азербайджан викликав на розмову посла РФ після нічної атаки по Києву 14 листопада, під час якої постраждало посольство.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану, пише "Європейська правда".

14 листопада посла Росії Міхаїла Євдокімова викликали до Міністерства закордонних справ Азербайджану та висловили протест у зв’язку з влучанням однієї з ракет "Іскандер" (чи її уламків), якими атакували Київ, по території посольства, що сталося близько першої ночі.

Послу повідомили, що внаслідок вибуху повністю знесло фрагмент зовнішньої стіни довкола посольства, постраждали також адміністративна будівля, консульська секція, службові автомобілі на території. Ніхто не загинув і не постраждав.

"Нагадали, що такі ракетні атаки, що суперечать нормам і принципам міжнародного права, відбувалися і раніше. Зокрема, було зазначено, що 10 березня 2022 року внаслідок повітряного удару по будівлі почесного консульства Республіки Азербайджан у Харкові адміністративна будівля була серйозно пошкоджена, а службове авто стало непридатним до використання", – зазначили у заяві.

Також нагадали про наслідки атаки по Києву 2 січня 2024 року, коли внаслідок влучання російської аеробалістичної ракети "Кинджал", що не вибухнула, зовсім поруч з посольством утворився кратер шириною три метри, а сама ракета пішла на 8 метрів під землю.

28 серпня цього року знову сталося влучання за 50 метрів від території посольства, постраждали його будівлі та резиденція посла.

Послу пригадали і влучання по об’єктах азербайджанської компанії SOCAR на Одещині у серпні цього року, внаслідок чого їх було пошкоджено і постраждали працівники.

"Усі ці факти ставлять питання про умисний характер ракетних ударів", – наголосили в МЗС та зазначили, що ще у квітні 2022 року передали до Москви координати своїх дипломатичних установ в Україні, і російська сторона обіцяла взяти це до уваги.

"Ми наголосили, що такі атаки по наших дипломатичних місіях є неприйнятними і попросили російську сторону провести належне розслідування з цього питання і надати детальне пояснення", – зазначили в МЗС Азербайджану.

Нагадаємо, вранці президент України Володимир Зеленський повідомив, що уламки російського "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану.

Наприкінці вересня російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.

Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.