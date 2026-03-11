В Иране в результате боевых действий повреждено консульство РФ

Консульство России в иранском городе Исфаган пострадало от одного из воздушных ударов США или Израиля по соседнему объекту.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, пишет "Европейская правда".

В заявлении Захаровой говорится, что консульство России в Исфагане получило повреждения 8 марта, когда били по расположенной неподалеку администрации губернатора провинции.

"В служебном здании и жилых квартирах выбиты стекла, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм", – сообщила пресс-секретарь.

"Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением таких базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических отношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских отношениях 1963 года", – заявила Захарова.

Она добавила, что Россия требует "от всех сторон" соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов и "отказа от покушений на безопасность, жизнь и здоровье персонала", а также призвала "незамедленно положить конец вооруженному противостоянию и вернуться за стол переговоров".

Как известно, за годы полномасштабной войны России против Украины были многочисленные случаи повреждения зданий иностранных дипмиссий в Украине в результате воздушных ударов РФ. Среди последних, в ноябре пострадало посольство Азербайджана, которому не повезло находиться рядом с м. "Лукьяновская".

В январе во время российского удара по Одессе получило повреждения консульство Польши. Во время одного из давних обстрелов Киева осколки повредили кровлю польского посольства.