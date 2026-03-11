Уряд Британії заборонив проведення проіранського маршу в Лондоні

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалило запит Столичної поліції Лондона на заборону проведення маршу до Дня Аль-Кудс – свята, заснованого першим верховним лідером Ірану Рухоллою Мусаві Хомейні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві Столичної поліції.

Маршу, який мав відбутися в Лондоні в неділю, організовує Ісламська комісія з прав людини – пропалестинська організація, яку звинувачують у прихильності до іранського режиму та антисемітизмі.

Міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд заявила, що причиною заборони на проведення маршу було запобігання "серйозним громадським заворушенням" з огляду на можливість контрпротестів на тлі війни на Близькому Сході.

Махмуд також застерегла організаторів від проведення маршу всупереч забороні.

"У разі проведення стаціонарної демонстрації поліція зможе застосувати суворі умови. Я очікую, що до всіх, хто поширює ненависть і розбрат, замість того, щоб реалізовувати своє право на мирний протест, буде застосовано всю силу закону", – додала вона.

Це перший випадок заборони протестного маршу з 2012 року.

Заклики заборонити марш до Дня Аль-Кудс у Британії лунають майже щороку. Вони посилилися після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, після вбивства США та Ізраїлем верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Берліні близько 80 людей зібралися у місцевій мечеті Імама Рези на церемонію вшанування його пам'яті.

Тим часом в Данії низка політиків різко розкритикувала акцію біля іранського посольства в Копенгагені на вшанування загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Також писали, що скандальний польський євродепутат та голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун підписав книгу співчуття за загиблим внаслідок авіаудару США та Ізраїлю верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, за що його розкритикував посол США в Польщі Томас Роуз.