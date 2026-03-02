У Берліні провели панахиду за вбитим аятолою Хаменеї

Близько 80 людей зібралися у берлінській мечеті Імама Рези, оплакуючи загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого американським ударом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

Повідомляється, що за панахидою стежила поліція Берліна.

Кілька десятків людей також зібралися перед мечеттю для контрдемонстрації. Правоохоронці не повідомляли про жодні заворушення чи сутички.

Мечеть Імама Рези в Берліні регулярно ставала об’єктом посиленого нагляду з боку німецької поліції. Її вважають місцем зустрічей прихильників угруповання "Хезболла" та пропалестинських організацій. Більшість вірян мечеті є вихідцями з Лівану.

В мечеті Імама Рези в останні роки часто проводилися похоронні церемонії на честь іранських високопосадовців. В січні 2020 року там молилися за генерала Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані, вбитого американськими збройними силами в Іраку.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану, внаслідок якої було вбито аятолу Хаменеї.

Тим часом в Данії низка політиків різко розкритикувала акцію біля іранського посольства в Копенгагені на вшанування загиблого аятоли Алі Хаменеї.