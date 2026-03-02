Данські політики закликали вислати учасників акції пам’яті Хаменеї

У Данії низка політиків різко розкритикувала акцію біля іранського посольства в Копенгагені на вшанування загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Про це пише DR, передає "Європейська правда".

Після того як верховний лідер іранського режиму, аятола Алі Хаменеї, загинув унаслідок американсько-ізраїльського удару, данський мусульманин Сайф Шах Мухаммад вирішив вшанувати його загибель.

Він поклав квіти та встановив фотографію загиблого аятоли перед іранським посольством у Копенгагені. За його словами, метою цієї акції є демонстрація "солідарності з Іраном та протесту проти сіоністського режиму й воєнних злочинів США в країні".

Сайф Шах Мухаммад добре відомий Данії спаленням данського прапора та своїм зв’язком із суперечливою мечеттю Імама Алі в північно-західному районі Копенгагена.

Ця ситуація викликала обурення серед політичних діячів. Зокрема лідерка партії Ліберальний альянс Алекса Ванопслага, а також лідерка Соціал-демократів Інґер Стьойберг висловитися публічно.

На думку Стьойберг, учасники такого заходу "повинні сісти на перший літак додому".

"Ніщо з того, за що виступав Алі Хаменеї, не має жодного місця в Данії, і ганебно, що ми прихищаємо людей, які симпатизують диктаторові. Я вважаю, що вони мають сісти на перший літак додому: їм точно не місце в Данії", – заявила вона.

Обидві політикині вважають, що прославляння Хаменеї несумісне з наданням данського громадянства.

Нагадаємо, через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких загинув аятола Алі Хаменеї і регіон опинився в стані війни, американський президент Дональд Трамп повідомив, що нове керівництво країни хоче з ним поговорити і що він планує це зробити.

Втім, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, який був ключовим радником покійного верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, заявив, що Іран не буде вести переговори зі Сполученими Штатами.

Також писали, що Трамп припустив, що бойові дії в Ірані можуть тривати протягом наступних чотирьох тижнів.

