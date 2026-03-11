Правительство Британии запретило проведение проиранского марша в Лондоне

Министерство внутренних дел Великобритании одобрило запрос Столичной полиции Лондона на запрет проведения марша ко Дню Аль-Кудс – празднику, основанного первым верховным лидером Ирана Рухоллой Мусави Хомейни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Столичной полиции.

Марш, который должен был состояться в Лондоне в воскресенье, организует Исламская комиссия по правам человека – пропалестинская организация, которую обвиняют в приверженности к иранскому режиму и антисемитизме.

Министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд заявила, что причиной запрета на проведение марша было предотвращение "серьезных общественных беспорядков", учитывая возможность контрпротестов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Махмуд также предостерегла организаторов от проведения марша вопреки запрету.

"В случае проведения стационарной демонстрации полиция сможет применить строгие условия. Я ожидаю, что ко всем, кто распространяет ненависть и раздор, вместо того, чтобы реализовывать свое право на мирный протест, будет применена вся сила закона", – добавила она.

Это первый случай запрета протестного марша с 2012 года.

Призывы запретить марш ко Дню Аль-Кудс в Британии звучат почти каждый год. Они усилились после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Напомним, после убийства США и Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Берлине около 80 человек собрались в местной мечети имама Резы на церемонию чествования его памяти.

Между тем в Дании ряд политиков резко раскритиковали акцию возле иранского посольства в Копенгагене в честь погибшего аятоллы Али Хаменеи.

Также писали, что скандальный польский евродепутат и глава партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун расписался в книге соболезнований по погибшему в результате авиаудара США и Израиля верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, за что его раскритиковал посол США в Польше Томас Роуз.