Скандальний польський євродепутат поспівчував Ірану через вбивство Хаменеї, в США відповіли

Посол США в Польщі Томас Роуз розкритикував дії польського євродепутата та голови партії "Конфедерація Польської Корони" Гжегожа Брауна, який підписав книгу співчуття за загиблим внаслідок авіаудару США та Ізраїлю верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Про це, як пише "Європейська правда", передає польський портал Onet.

У п'ятницю, 6 березня, Браун відвідав посольство Ірану у Варшаві. Там лідер "Конфедерації Польської Корони" підписався у книзі співчуття щодо загибелі аятоли Хаменеї.

Браун опублікував в соцмережах кадри та фотографії зі свого візиту до посольства. У них, серед іншого, політик висловлює своє невдоволення операцією США проти Ірану, називаючи її "ганебною".

Посол США в Польщі Томас Роуз різко розкритикував депутата, назвавши його вчинок "огидним". Він попередив Брауна, що Вашингтон пам'ятатиме ставлення тих, хто, на його думку, підтримує опонентів Сполучених Штатів.

America and @POTUS will not forget who are friends are; and more importantly, who are friends are NOT. https://t.co/9lTdaJ8983 – Tom Rose (@TomRoseIndy) March 8, 2026

"Америка і президент США не забудуть, хто є їхніми друзями, а що ще важливіше, хто НЕ є їхніми друзями", – написав Роуз в мережі X.

Нагадаємо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США та Ізраїль розпочали масштабну операцію проти Ірану, внаслідок якої було вбито аятолу Хаменеї.

Повідомляли, що в Берліні близько 80 людей зібралися у місцевій мечеті Імама Рези, оплакуючи загибель Хаменеї.

Тим часом в Данії низка політиків різко розкритикувала акцію біля іранського посольства в Копенгагені на вшанування загиблого аятоли Алі Хаменеї.