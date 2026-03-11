У Фінляндії задоволеність життям серед молоді впала до історичного мінімуму

Задоволеність життям серед фінської молоді впала до історичного мінімуму за час, відколи ведуться такі регулярні опитування – попри незмінне лідерство Фінляндії у "рейтингу щасливих країн".

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За результатами останнього опитування щодо настроїв молоді, задоволеність своїм життям серед молодих людей впала до історичного мінімуму за час досліджень.

Yle

Лише 6% опитаних задоволені своїм життям на 10 з 10. На оптимістичну "дев’ятку" його оцінили 24% респондентів, на "вісімку" – приблизно третина.

Десять років тому оцінки на 9-10 складали понад 50% відповідей. Оцінки на 7 і нижче ніколи не були такими поширеними, як в останньому дослідженні.

На думку дослідника Консти Хаппонена з Finnish Youth Research Association, недоречно припускати, що такі тенденції дуже прямо пов’язані зі збільшенням кількості часу за екранами комп’ютерів і смартфонів – спадання задоволення своїм життям почалося ще до того, як смартфони й соцмережі стали справді масовими.

Вплинути могла також зміна методології збору даних – анкетування вперше відбувалося виключно онлайн. Раніше помітили тенденцію, що молоді люди частіше дають більш песимістичні відповіді в онлайн-опитуваннях, ніж коли анкетування відбувається у телефонній розмові.

Водночас Хаппонен зазначає, що сама лише зміна методології не може вважатися дуже вагомим фактором результату, і задоволеність життям серед молодих людей справді погіршилась.

Попри явну тенденцію у даному опитуванні, Фінляндія в цілому у 2025 році восьмий рік поспіль очолила рейтинг "найщасливіших країн світу", дещо випередивши інші країни Північної Європи.

Нагадаємо, опитування на замовлення аналітичного центру ECFR засвідчило, що європейці не мають добрих очікувань щодо майбутнього – ані власної країни, ані усього світу. Єдиною державою Європи, що зберігає оптимізм, несподівано виявилась Україна.

Детальніше про результати дослідження – у статті "ЄвроПравди": США – більше не союзник Європи. Як Трамп змінює думку в ЄС та хто втратив віру в Україну.