В Финляндии удовлетворенность жизнью среди молодежи упала до исторического минимума

Удовлетворенность жизнью среди финской молодежи упала до исторического минимума за то время, как ведутся такие регулярные опросы – несмотря на неизменное лидерство Финляндии в "рейтинге счастливых стран".

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

По результатам последнего опроса о настроениях молодежи, удовлетворенность своей жизнью среди молодых людей упала до исторического минимума за время исследований.

Yle

Только 6% опрошенных довольны своей жизнью на 10 из 10. На оптимистичную "девятку" ее оценили 24% респондентов, на "восьмерку" – примерно треть.

Десять лет назад оценки на 9-10 составляли более 50% ответов. Оценки на 7 и ниже никогда не были такими распространенными, как в последнем исследовании.

По мнению исследователя Консти Хаппонена из Finnish Youth Research Association, неуместно предполагать, что такие тенденции очень прямо связаны с увеличением количества времени за экранами компьютеров и смартфонов – падение удовлетворенности своей жизнью началось еще до того, как смартфоны и соцсети стали действительно массовыми.

Повлиять могло также изменение методологии сбора данных – анкетирование впервые происходило исключительно онлайн. Ранее заметили тенденцию, что молодые люди чаще дают более пессимистичные ответы в онлайн-опросах, чем когда анкетирование происходит в телефонном разговоре.

В то же время Хаппонен отмечает, что одно лишь изменение методологии не может считаться очень весомым фактором результата, и удовлетворенность жизнью среди молодых людей действительно ухудшилась.

Несмотря на явную тенденцию в данном опросе, Финляндия в целом в 2025 году восьмой год подряд возглавила рейтинг "самых счастливых стран мира", несколько опередив другие страны Северной Европы.

Напомним, опрос по заказу аналитического центра ECFR показал, что европейцы не имеют хороших ожиданий относительно будущего – ни собственной страны, ни всего мира. Единственным государством Европы, сохраняющим оптимизм, неожиданно оказалась Украина.

Подробнее о результатах исследования – в статье "ЕвроПравды": США – больше не союзник Европы. Как Трамп меняет мнение в ЕС и кто потерял веру в Украину.