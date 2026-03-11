Молдова зробила остаточний крок до виходу з СНД

Уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав, що є фінальним кроком до виходу країни з СНД.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 11 березня уряд Молдови ухвалив рішення про денонсацію угоди про створення СНД, протоколу до нього і статуту. Після цього рішення винесуть на розгляд парламенту.

Процедуру ініціювало МЗС Молдови, зазначаючи, що Росія порушила основні принципи цього об’єднання, а також – що такий крок є частиною євроінтеграційного курсу Молдови.

"Денонсація засадничих угод СНД не означає і не передбачає припинення участі Молдови в інших угодах, укладених в межах співдружності, які приносять користь нашим громадянам і національній економіці. У відносинах з країнами СНД Молдова продовжить застосовувати угоди, передусім у торгово-економічній сфері – наприклад, про зону вільної торгівлі – доки вони відповідають економічним інтересам країни", – зазначили в МЗС.

Там додали, що це рішення не вплине також на вільне пересування громадян Молдови у країнах СНД, оскільки в більшості випадків це регулюється чинними двосторонніми угодами.

На тлі російського повномасштабної війни Росії проти України Молдова почала поступовий вихід з СНД і за попередні роки денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Молдові доведеться сплатити борги обсягом 100 тисяч євро, накопичені в СНД, перед виходом з організації.