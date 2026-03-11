Молдова сделала окончательный шаг к выходу из СНГ

Правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств, что является финальным шагом к выходу страны из СНГ.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 11 марта правительство Молдовы приняло решение о денонсации соглашения о создании СНГ, протокола к нему и устава. После этого решение вынесут на рассмотрение парламента.

Процедуру инициировал МИД Молдовы, отмечая, что Россия нарушила основные принципы этого объединения, а также что такой шаг является частью евроинтеграционного курса Молдовы.

"Денонсация основополагающих соглашений СНГ не означает и не предусматривает прекращения участия Молдовы в других соглашениях, заключенных в рамках содружества, которые приносят пользу нашим гражданам и национальной экономике. В отношениях со странами СНГ Молдова продолжит применять соглашения, прежде всего в торгово-экономической сфере – например, о зоне свободной торговли – пока они отвечают экономическим интересам страны", – отметили в МИД.

Там добавили, что это решение не повлияет также на свободное передвижение граждан Молдовы в странах СНГ, поскольку в большинстве случаев это регулируется действующими двусторонними соглашениями.

На фоне российской полномасштабной войны России против Украины Молдова начала постепенный выход из СНГ и за предыдущие годы денонсировала десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Молдове придется оплатить долги объемом 100 тысяч евро, накопленные в СНГ, перед выходом из организации.