У Польщі євродепутата звинувачують у недбалому поводженні з секретною інформацією

Окружна прокуратура у Варшаві направила до суду обвинувальний акт проти депутата Європарламенту від опозиційної "Права і справедливості" Міхала Дворчика через невиконання ним обов'язків щодо захисту секретної інформації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У червні 2021 року в мережі з'явилися витоки електронної кореспонденції з поштової скриньки Дворчика, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони.

Політик заявив, що повідомив про цю справу державні служби, які мали зайнятися зломом електронної пошти та акаунтів у соціальних мережах Дворчика та його дружини. Він також додав, що там не було "жодної інформації, яка мала б закритий, обмежений, секретний або суворо секретний характер".

У опублікованому повідомленні прокуратура повідомила, що Дворчик був звинувачений у тому, що як державний службовець не виконав обов'язки, що випливають із закону про захист нерозголошеної інформації та внутрішніх актів канцелярії прем'єр-міністра.

Дворчик нібито використовував несертифіковану та незахищену приватну електронну пошту для листування в рамках виконання службових завдань, що випливають з його посадових обов'язків, які мають значення для громадської безпеки та належного функціонування державних органів.

У приватній поштовій скриньці, як стверджується, містилася секретна інформація, питання, що стосуються оборони та безпеки держави, питання, пов'язані зі спецслужбами, питання, що стосуються інформаційної безпеки, питання, що стосуються економічних справ та Covid-19, а також питання, що стосуються зовнішніх відносин та міжнародних відносин.

На думку прокуратури, це відповідає ознакам статті 231 § 1 Кримінального кодексу про зловживання повноваженнями державним службовцем. Іншим звинуваченням є перешкоджання кримінальному провадженню. Окружна прокуратура у Варшаві звинувачує політика в тому, що він наказав одній з осіб "назавжди видалити з поштової скриньки, серед іншого, вхідні фішингові листи та метадані".

Колишньому заступнику міністра загрожує покарання від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

Торік восени Європарламент підтримав зняття депутатської недоторканності з двох представників польської опозиційної партії "Право і справедливість" через розслідування у Польщі. Серед них був і Дворчик.

Перед цим Європарламент позбавив імунітету Гжегожа Брауна, що прославився серією скандальних вчинків і заяв, а також колишніх посадовців польського уряду, нині євродепутатів Маріуша Камінського і Мацея Вонсіка.