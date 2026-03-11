В Польше евродепутата обвиняют в небрежном обращении с секретной информацией

Окружная прокуратура в Варшаве направила в суд обвинительный акт против депутата Европарламента от оппозиционной "Права и справедливости" Михала Дворчика из-за невыполнения им обязанностей по защите секретной информации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В июне 2021 года в сети появились утечки электронной корреспонденции из почтового ящика Дворчика, который ранее занимал должность заместителя министра обороны.

Политик заявил, что сообщил об этом деле государственным службам, которые должны были заняться взломом электронной почты и аккаунтов в социальных сетях Дворчика и его жены. Он также добавил, что там не было "никакой информации, которая имела бы закрытый, ограниченный, секретный или строго секретный характер".

В опубликованном сообщении прокуратура сообщила, что Дворчик был обвинен в том, что как государственный служащий не выполнил обязанности, вытекающие из закона о защите неразглашенной информации и внутренних актов канцелярии премьер-министра.

Дворчик якобы использовал несертифицированную и незащищенную частную электронную почту для переписки в рамках выполнения служебных задач, вытекающих из его должностных обязанностей, которые имеют значение для общественной безопасности и надлежащего функционирования государственных органов.

В частном почтовом ящике, как утверждается, содержалась секретная информация, вопросы, касающиеся обороны и безопасности государства, вопросы, связанные со спецслужбами, вопросы, касающиеся информационной безопасности, вопросы, касающиеся экономических дел и Covid-19, а также вопросы, касающиеся внешних отношений и международных отношений.

По мнению прокуратуры, это соответствует признакам статьи 231 § 1 Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями государственным служащим. Другим обвинением является препятствование уголовному производству. Окружная прокуратура в Варшаве обвиняет политика в том, что он приказал одному из лиц "навсегда удалить из почтового ящика, среди прочего, входящие фишинговые письма и метаданные".

Бывшему заместителю министра грозит наказание от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Осенью прошлого года Европарламент поддержал снятие депутатской неприкосновенности с двух представителей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" из-за расследования в Польше. Среди них был и Дворчик.

Перед этим Европарламент лишил иммунитета Гжегожа Брауна, прославившегося серией скандальных поступков и заявлений, а также бывших чиновников польского правительства, ныне евродепутатов Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.