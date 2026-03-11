У Єврокомісії відреагували на звинувачення Кос у співпраці з югославськими спецслужбами

Попередня професійна діяльність європейської комісарки Марти Кос та її відповідальність стандартам ЄС була ретельно проаналізована під час її призначення на посаду в Єврокомісії та жодного конфлікту інтересів не було виявлено.

Про це заявив на запит кореспондентки "Європейської правди" речник Європейської комісії, коментуючи звинувачення на адресу Марти Кос нібито у її співробітництві зі спецслужбами колишньої Югославії, озвучені під час презентації книги євродепутата у Європарламенті у Страсбурзі.

У Єврокомісії переконані в повній доброчесності єврокомісарки Марти Кос та відкидають будь-які звинувачення на адресу її минулого.

"Єврокомісарка Кос пройшла розширену та ретельну процедуру перевірки для приєднання до Колегії єврокомісарів. Європейський Парламент затвердив призначення єврокомісарки Кос в рамках тієї ж процедури, що й усіх 27 комісарів", – наголосив речник Єврокомісії, відповідаючи на питання "ЄвроПравди".

У Єврокомісії додали, що "комітет Європейського Парламенту з правових питань проаналізував декларації про інтереси єврокомісарки та не виявив жодного конфлікту інтересів".

"Комісія не має додаткових коментарів", – сказав речник.

Як повідомлялося, словенська євродепутатка Романа Томц (віцепрезидентка політичної групи Європейської народної партії) презентувала під час поточної сесії Європарламенту у Страсбурзі написану нею книгу, у якій поновлюються звинувачення в тому, що єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос співпрацювала з комуністичною таємною поліцією в колишній Югославії.

Сама Кос повністю відкинула подібні звинувачення ще під час її співбесіди на посаду єврокомісарки у комітеті Європарламенту у зовнішніх справах (читати стенограму) восени 2024 року.

