В Еврокомиссии отреагировали на обвинения Кос в сотрудничестве с югославскими спецслужбами

Предыдущая профессиональная деятельность европейского комиссара Марты Кос и ее соответствие стандартам ЕС были тщательно проанализированы во время ее назначения на должность в Еврокомиссии, и никакого конфликта интересов не было выявлено.

Об этом заявил на запрос корреспондентки "Европейской правды" представитель Европейской комиссии, комментируя обвинения в адрес Марты Кос якобы в ее сотрудничестве со спецслужбами бывшей Югославии, озвученных во время презентации книги евродепутата в Европарламенте в Страсбурге.

В Еврокомиссии убеждены в полной добропорядочности еврокомиссара Марты Кос и отвергают любые обвинения в адрес ее прошлого.

"Еврокомиссар Кос прошла расширенную и тщательную процедуру проверки для присоединения к Коллегии еврокомиссаров. Европейский Парламент утвердил назначение еврокомиссара Кос в рамках той же процедуры, что и всех 27 комиссаров", – подчеркнул представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос "ЕвроПравды".

В Еврокомиссии добавили, что "комитет Европейского Парламента по правовым вопросам проанализировал декларации об интересах еврокомиссара и не выявил никакого конфликта интересов".

"Комиссия не имеет дополнительных комментариев", – сказал представитель.

Как сообщалось, словенская евродепутат Романа Томц (вице-президент политической группы Европейской народной партии) презентовала во время текущей сессии Европарламента в Страсбурге написанную ею книгу, в которой возобновляются обвинения в том, что еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сотрудничала с коммунистической тайной полицией в бывшей Югославии.

Сама Кос полностью отвергла подобные обвинения еще во время ее собеседования на должность еврокомиссара в комитете Европарламента по внешним делам (читать стенограмму) осенью 2024 года.

