У Греції суд підтвердив вироки членам неонацистської партії через 5 років після засудження

Апеляційний суд Греції підтвердив тюремні вироки лідерам і членам неонацистської партії "Золотий світанок" через п'ять років після їхнього історичного засудження за насильницькі напади та вбивство антифашистського репера Павлоса Фіссаса в 2013 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Генеральний секретар партії Нікос Міхалолякос і п'ять впливових діячів отримали 13 років ув'язнення за керівництво злочинною організацією.

Засуджені колишні депутати отримали від п'яти до семи років ув'язнення, що, як очікується, будуть призупинені відповідно до грецького законодавства, і лише Елені Зарулія може потрапити до в'язниці.

Вбивця Фіссаса, Георгіос Рупакіас, був засуджений до довічного ув'язнення плюс 10 років.

Нагадаємо, у 2020 році грецький суд виніс рішення про те, що крайня права партія "Золотий світанок" діє як злочинна організація, завершивши таким чином п'ятирічний судовий процес, який часто називали найбільшим судом над нацистами з часу Нюрнберга.

"Золотий світанок" був заснований як неонацистська група в 1980-х роках і залишався маргінальною групою, доки вона не стала помітною під час фінансової кризи в країні 2010-2018 років.

Працюючи на націоналістичній, популістській платформі, вона отримала депутатські мандати на чотирьох окремих виборах і стала третьою за величиною політичною партією Греції.

У 2024 році рада суддів задовольнила прохання Міхалолякоса про дострокове звільнення після того, як він відбув мінімальний термін, передбачений законом. У рішенні також було враховано, що йому вже виповнилося 65 років, що збільшує термін, який формально вважається таким, що він відбув. Але інша рада суддів скасувала його звільнення.