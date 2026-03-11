В Греции суд подтвердил приговоры членам неонацистской партии спустя пять лет после осуждения

Апелляционный суд Греции подтвердил тюремные приговоры лидерам и членам неонацистской партии "Золотой рассвет" через пять лет после их исторического осуждения за насильственные нападения и убийство антифашистского рэпера Павлоса Фиссаса в 2013 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Генеральный секретарь партии Никос Михалолякос и пять влиятельных деятелей получили 13 лет заключения за руководство преступной организацией.

Осужденные бывшие депутаты получили от пяти до семи лет заключения, которые, как ожидается, будут приостановлены в соответствии с греческим законодательством, и только Элени Зарулия может попасть в тюрьму.

Убийца Фиссаса, Георгиос Рупакиас, был приговорен к пожизненному заключению плюс 10 лет.

Напомним, в 2020 году греческий суд вынес решение о том, что крайне правая партия "Золотой рассвет" действует как преступная организация, завершив таким образом пятилетний судебный процесс, который часто называли крупнейшим судом над нацистами со времени Нюрнберга.

"Золотой рассвет" был основан как неонацистская группа в 1980-х годах и оставался маргинальной группой, пока она не стала заметной во время финансового кризиса в стране 2010-2018 годов.

Работая на националистической, популистской платформе, она получила депутатские мандаты на четырех отдельных выборах и стала третьей по величине политической партией Греции.

В 2024 году совет судей удовлетворил просьбу Михалолякоса о досрочном освобождении после того, как он отбыл минимальный срок, предусмотренный законом. В решении также было учтено, что ему уже исполнилось 65 лет, что увеличивает срок, который формально считается отбытым. Но другой совет судей отменил его увольнение.