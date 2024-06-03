У Греції скасували дострокове звільнення лідера неофашистів

Голова грецької ультраправої партії "Золотий світанок" повернеться до в'язниці після того, як у понеділок рада суддів скасувала його дострокове звільнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Нікос Міхалолякос був заарештований у своєму афінському будинку після цього рішення і повернеться до в'язниці трохи більше ніж через місяць після звільнення.

Рада суддів постановила, що 66-річний Міхалолякос повинен відбути решту 13-річного терміну ув'язнення за керівництво злочинною організацією, яку звинувачують у скоєнні насильницьких злочинів на ґрунті ненависті.

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Минулого місяця інша рада суддів задовольнила прохання Міхалолякоса про дострокове звільнення після того, як він відбув мінімальний термін, передбачений законом. У рішенні також було враховано, що йому вже виповнилося 65 років, що збільшує термін, який формально вважається таким, що він відбув.

Але в понеділковому рішенні, яке було винесено після апеляції прокурора, було встановлено, що Міхалолякос не розкаявся у злочинах, за які він був засуджений, і може знову скоїти злочин, перебуваючи на волі.

У жовтні 2020 року Міхалолякоса та ще п'ятьох колишніх депутатів "Золотого світанку" було визнано винними в керівництві злочинною організацією та засуджено до 13 років позбавлення волі. Інші члени партії отримали менші терміни після п'ятирічного судового розгляду.

"Золотий світанок" був заснований як нацистська група у 1980-х роках і став третьою за величиною політичною партією Греції протягом більшої частини фінансової кризи 2010-2018 років. Пізніше її підтримка зменшилася, і партія не змогла потрапити до парламенту після кризи.

Репресії проти партії почалися після смертельного ножового поранення лівого музиканта в Афінах у 2013 році, за яке соратник "Золотого світанку" був засуджений до довічного ув'язнення.

Грецькі політичні партії та сім'я вбитого музиканта висловили занепокоєння початковим рішенням про дострокове звільнення Міхалолякоса.