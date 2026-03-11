Польща поки не планує вивільняти нафтові резерви

Польща найближчим часом не планує випускати нафту з резервів через стабільну та безпечну ситуацію з постачанням.

Про це повідомив у середу міністр енергетики Польщі Мілош Мотика, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Урядовець таким чином відреагував на рішення країн Міжнародного енергетичного агентства, які одностайно вирішили випустити на ринок 400 млн барелів нафти.

Це рішення має на меті стримати стрімке зростання цін на сировину у зв'язку з військовим конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном.

"Міжнародна енергетична агенція прийняла рішення про добровільне, колективне вивільнення інтервенційних запасів нафти в державах-членах на рекордному рівні 400 мільйонів барелів (...) Згода була висловлена одностайно всіма країнами, що входять до Міжнародної енергетичної агенції, і допоможе стабілізувати ситуацію на ринку нафти", – зазначив Мотика.

"Як Польща, ми не плануємо найближчим часом вивільняти резерви через стабільну і безпечну ситуацію з постачанням", – підкреслив він.

Раніше Міністерство енергетики повідомило в заяві, що національна паливна система працює без перебоїв, а Польща підтримує стабільність паливної системи, незважаючи на напруженість на світових ринках.

Міністерство заявило, що це результат розбудованої інфраструктури зберігання та транспортування, доступу до морських поставок з різних куточків світу, високого рівня запасів та багатомільйонних інвестицій.

Як повідомлялося, уряд Німеччини вирішив, що автозаправні станції по всій країні можуть підвищувати ціни на пальне тільки один раз на день.

На тлі помітного подорожчання пального через війну на Близькому Сході у князівстві Андорра, що між Францією та Іспанією, на заправках побільшало французів, яким виявилось вигідніше заправлятися там.

В уряді Франції поки не розглядають запровадження субсидій у зв’язку зі стрімким подорожчанням пального та пообіцяли антимонопольні перевірки на АЗС.