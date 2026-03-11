Польша пока не планирует высвобождать нефтяные резервы

Польша в ближайшее время не планирует выпускать нефть из резервов из-за стабильной и безопасной ситуации с поставками.

Об этом сообщил в среду министр энергетики Польши Милош Мотыка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Чиновник таким образом отреагировал на решение стран Международного энергетического агентства, которые единодушно решили выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти.

Это решение имеет целью сдержать стремительный рост цен на сырье в связи с военным конфликтом между США, Израилем и Ираном.

"Международное энергетическое агентство приняло решение о добровольном, коллективном высвобождении интервенционных запасов нефти в государствах-членах на рекордном уровне 400 миллионов баррелей (...) Согласие было высказано единодушно всеми странами, входящими в Международное энергетическое агентство, и поможет стабилизировать ситуацию на рынке нефти", – отметил Мотыка.

"Как Польша, мы не планируем в ближайшее время высвобождать резервы из-за стабильной и безопасной ситуации с поставками", – подчеркнул он.

Ранее Министерство энергетики сообщило в заявлении, что национальная топливная система работает без перебоев, а Польша поддерживает стабильность топливной системы, несмотря на напряженность на мировых рынках.

Министерство заявило, что это результат развитой инфраструктуры хранения и транспортировки, доступа к морским поставкам из разных уголков мира, высокого уровня запасов и многомиллионных инвестиций.

Как сообщалось, правительство Германии решило, что автозаправочные станции по всей стране могут повышать цены на топливо только один раз в день.

На фоне заметного подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке в княжестве Андорра, что между Францией и Испанией, на заправках стало больше французов, которым оказалось выгоднее заправляться там.

В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием топлива и пообещали антимонопольные проверки на АЗС.