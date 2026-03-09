Уряд Франції поки не розглядає субсидій через зростання цін на пальне

В уряді Франції поки не розглядають запровадження ніяких субсидій у зв’язку зі стрімким подорожчанням нафти й газу через війну на Близькому Сході.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Речниця уряду Мод Брежон 9 березня зазначила, що наразі "надто рано" говорити про якісь нові субсидії на придбання бензину й дизелю для певних категорій через цінову ситуацію на енергоринку внаслідок майже повної зупинки експорту з країн Близького Сходу.

Водночас вона зазначила, що "розглядаються усі сценарії".

Перед цим у неділю прем’єр Себастьєн Лекорню анонсував план "пів тисячі інспекцій" на АЗС співробітниками антимонопольного відомства протягом вівторка-середи.

Речниця наголосила, що в уряді "не вагатимуться прямо вказати на тих, хто вирішив скористатись ситуацією" та безпідставно накручує ціни.

В Італії, нагадаємо, допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін. При цьому в уряді наголосили, що не бачать об’єктивних підстав для такого стрімкого здорожчання пального.

Через війну США й Ізраїлю проти Ірану та ударів Тегерану у відповідь, що призвело до майже повної зупинки руху суден через Ормузьку протоку, у всьому світі стрімко зростають ціни на нафту й газ. Цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань нафти й скрапленого природного газу.

Нагадаємо, США дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця у зв’язку з ситуацією, що склалась на тлі війни на Близькому Сході, та розглядають можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти.