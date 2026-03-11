Французи почали їздити заправлятися в Андорру, тому що там дешевше

На тлі помітного подорожчання пального через війну на Близькому Сході у князівстві Андорра, що між Францією та Іспанією, на заправках побільшало французів, яким виявилось вигідніше заправлятися там.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Чимало французів з прикордонних районів на півдні зацікавились ціною на АЗС в сусідній Андоррі – особливо ті, кому це зручно дорогою на роботу через кордон.

За словами людей, економія відчутна: якщо в Андоррі можна залити 21 літр за 29 євро, у Франції це коштувало б на 12 євро дорожче. Економія на літрі складає близько 70 євроцентів.

Підвищений інтерес французьких водіїв до АЗС в Андоррі може стати тимчасовим бонусом і для іншого місцевого бізнесу.

В уряді Франції поки не розглядають запровадження субсидій у зв’язку зі стрімким подорожчанням пального та пообіцяли антимонопольні перевірки на АЗС, щоб запобігати штучному накручуванню цін.

В Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін. При цьому в уряді наголосили, що не бачать об’єктивних підстав для такого стрімкого здорожчання пального.